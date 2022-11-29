Galería: Las mejores imágenes del partido Irán vs Estados Unidos

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group B - Iran v United States - Al Thumama Stadium, Doha, Qatar - November 29, 2022 Christian Pulisic of the U.S. in action with Iran’s Ramin Rezaeian REUTERS/Kai Pfaffenbach

MOLLY DARLINGTON/REUTERS | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group B - Iran v United States - Al Thumama Stadium, Doha, Qatar - November 29, 2022 Iran’s Ehsan Hajsafi swaps pennants with Tyler Adams of the U.S. before the match REUTERS/Molly Darlington

El Irán vs Estados Unidos nos dejó grandes emociones. El conjunto de las barras y las estrellas se llevó el triunfo con gol de Christian Pulisic y gracias a ello se adueñaron del segundo lugar del Grupo B, por lo que sellaron su boleto a los octavos de final. El Capitán América se hizo presente en el marcador al minuto 38 y gracias a ello se abrió el camino para que sumaran los tres puntos que les valió llegar a cinco puntos y avanzar de manera invicta con dos empates y un triunfo.

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Países Bajos enfrentará a Estados Unidos en octavos de final

Con este resultado, los estadounidenses se verán las caras en la siguiente fase con Países Bajos, quien clasificó como líder del Grupo A con siete puntos, producto de dos victorias y un empate. Aquí te dejamos las mejores imágenes del encuentro que se disputó este martes 29 de noviembre en el Estadio Al Thumama de Doha, Qatar.