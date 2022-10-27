GALERÍA: Los 10 mejores uniformes de la Copa del Mundo Qatar 2022

Tradicionalmente en la previa de los Mundiales de Futbol, uno de los temas que causa mayor interés es la revelación de los jerseys oficiales de las selecciones, en su primer equipamiento y los alternativos.

Rumbo a Qatar 2022, las cosas no cambiaron y la afición de las 32 selecciones mantuvieron una genuina atención para conocer cómo se vería su selección en competencia.

Entre los equipos, hay diferentes estilos de acuerdo a la marca que realiza el uniforme y que también toma rasgos de las culturas para crear la indumentaria ideal.

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Así, Brasil presentó un uniforme alternativo en azul, que en las mangas tiene detalles que evocan la piel de un animal salvaje, un jersey atrevido, pero que va de acuerdo con la selección que para muchos es la favorita.

Japón, por el ejemplo también sacó un jersey muy atrevido con triángulos en diferentes tonos que no pasa desapercibido, al igual que el de Uruguay, que se mantuvo de acuerdo a su estilo luciendo un muy casual y elegante jersey.

El jersey de la Selección Azteca

México continúa trabajando con una marca, que le diseñó el uniforme principal en verde, con una serie de detalles en el torso, haciéndola llamativa. El segundo uniforme es blanco con guinda, que va de la mano con la bandera del equipo local y un tercero en negro muy elegante.

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El debate para muchos aficionados es si está entre los mejores que ha presentado México en los últimos Mundiales, creando una buena discusión.

¿Cuándo arranca la Copa del Mundo?

La Copa del Mundo arranca el próximo 20 de noviembre, con el duelo entre Qatar y Ecuador, que tiene a toda la afición alrededor del mundo con el interés del inicio de este certamen.

Qatar es el organizador y es la primera vez en la historia que se realiza en la región arábiga. El realizar el torneo en el invierno, ofrece en Qatar una experiencia única por el buen clima para el disfrute de sus atractivos y su desierto.

México arranca su andar en la Copa del Mundo el 22 de noviembre ante Polonia a las 10:00 AM, duelo que podrás ver EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete.

