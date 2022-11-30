Galería: Asi se vivió el pase de Francia a Octavos de Final de Qatar 2022

La tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 continúa su marcha, definiendo a los equipos que formarán parte de los octavos de final de la fiesta más importante del futbol.

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La Selección Nacional de Francia que dirige Didier Deschamps, consiguió avanzar a la siguiente ronda de la justa mundialista con un total de seis puntos, producto de dos victorias ante Australia y Dinamarca, posicionándose también como el íder de grupo, gracias a su mejor diferencia de goles en relación a Australia.

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Finalmente, “Les Bleus” se medirán a la escuadra de Polonia, que terminó en segundo lugar del Grupo C por el pase a los cuartos de final.

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