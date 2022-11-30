Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Galería: Asi se vivió el pase de Francia a Octavos de Final de Qatar 2022
La Selección de Francia, cayó derrotada por Túnez, sin embargo, obtuvo su clasificación a los Octavos de Final gracias a su puntaje y goles a favor
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
La tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 continúa su marcha, definiendo a los equipos que formarán parte de los octavos de final de la fiesta más importante del futbol.
Te puede interesar: Cristiano Ronaldo habría recibido millonaria oferta
La Selección Nacional de Francia que dirige Didier Deschamps, consiguió avanzar a la siguiente ronda de la justa mundialista con un total de seis puntos, producto de dos victorias ante Australia y Dinamarca, posicionándose también como el íder de grupo, gracias a su mejor diferencia de goles en relación a Australia.
¿Pagarías 200 mil pesos por una mascota? | Catarsis
Finalmente, “Les Bleus” se medirán a la escuadra de Polonia, que terminó en segundo lugar del Grupo C por el pase a los cuartos de final.
Te puede interesar: Pelé fue ingresado de emergencia a un hospital en Brasil
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |