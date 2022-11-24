Galería: Suiza vs Camerún | Grupo G | Qatar 2022

Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Switzerland v Cameroon - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 24, 2022 A Cameroon fan in the stands REUTERS/Issei Kato

Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Switzerland v Cameroon - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 24, 2022 Cameroon’s Nouhou Tolo, Nicolas Moumi Ngamaleu and Karl Toko Ekambi look dejected after the match REUTERS/Hannah Mckay

Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Switzerland v Cameroon - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 24, 2022 Switzerland’s Granit Xhaka applauds fans after the match REUTERS/Suhaib Salem

Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Switzerland v Cameroon - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 24, 2022 Cameroon’s Eric Maxim Choupo-Moting looks dejected after the match REUTERS/Hannah Mckay

Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Switzerland v Cameroon - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 24, 2022 Switzerland’s Granit Xhaka with Cameroon’s Georges-Kevin Nkoudou after the match REUTERS/Issei Kato

Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Switzerland v Cameroon - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 24, 2022 Switzerland coach Murat Yakin REUTERS/Carl Recine

Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Switzerland v Cameroon - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 24, 2022 Cameroon’s Nouhou Tolo in action with Switzerland’s Remo Freuler REUTERS/Suhaib Salem

Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Switzerland v Cameroon - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 24, 2022 Switzerland’s Xherdan Shaqiri in action with Cameroon’s Nicolas Nkoulou REUTERS/Marko Djurica

Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Switzerland v Cameroon - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 24, 2022 Cameroon’s Eric Maxim Choupo-Moting in action with Switzerland’s Ricardo Rodriguez and Yann Sommer REUTERS/Marko Djurica

Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Switzerland v Cameroon - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 24, 2022 Switzerland’s Breel Embolo in action REUTERS/Carl Recine

Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Switzerland v Cameroon - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 24, 2022 Cameroon’s Eric Maxim Choupo-Moting in action with Switzerland’s Ricardo Rodriguez REUTERS/Suhaib Salem

Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Switzerland v Cameroon - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 24, 2022 Switzerland’s Remo Freuler in action with Cameroon’s Andre-Frank Zambo Anguissa REUTERS/Carl Recine

Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Switzerland v Cameroon - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 24, 2022 Cameroon’s Eric Maxim Choupo-Moting in action with Switzerland’s Nico Elvedi and Remo Freuler REUTERS/Carl Recine

Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Switzerland v Cameroon - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 24, 2022 Switzerland’s Yann Sommer makes a save REUTERS/Marko Djurica

Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Switzerland v Cameroon - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 24, 2022 Switzerland’s Breel Embolo celebrates scoring their first goal REUTERS/Carl Recine TPX IMAGES OF THE DAY

La Copa del Mundo Qatar 2022 continúa con su desarrollo desde tierras árabes y en el quinto día de actividad, fue turno de los equipos ubicados en los Grupos G y H para comenzar con su participación en el certamen mundialista, siendo Suiza y Camerún los encargados de inaugurar la jornada del jueves 24 de noviembre.

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Desde el Estadio Al Janoub se vivió un partido muy disputado por parte de ambas escuadras, con los dos conjuntos, llevando la pelota de un lado a otro y teniendo llegadas de peligro, sin embargo, fue la escuadra europea la que se quedó con los tres puntos al ganar por la mínima diferencia, gracias al gol del camerunés con nacionalidad suiza, Breel Embolo, que como señal de respeto no festejó su anotación.

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