Galería: Suiza vs Camerún | Grupo G | Qatar 2022

La Copa del Mundo Qatar 2022 continúa con su desarrollo desde tierras árabes y en el quinto día de actividad, fue turno de los equipos ubicados en los Grupos G y H para comenzar con su participación en el certamen mundialista, siendo Suiza y Camerún los encargados de inaugurar la jornada del jueves 24 de noviembre.

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Desde el Estadio Al Janoub se vivió un partido muy disputado por parte de ambas escuadras, con los dos conjuntos, llevando la pelota de un lado a otro y teniendo llegadas de peligro, sin embargo, fue la escuadra europea la que se quedó con los tres puntos al ganar por la mínima diferencia, gracias al gol del camerunés con nacionalidad suiza, Breel Embolo, que como señal de respeto no festejó su anotación.

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