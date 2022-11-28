Galería: Asi se vivió el triunfo de Brasil contra Suiza

En un vibrante partido que mantuvo la intensidad hasta el final y se definió en los últimos minutos, la Selección de Brasil aseguró su pase a los octavos de final de la Copa del Mundo tras derrotar de manera dramática a Suiza con gol de Casemiro a falta de una jornada de la fase de grupos por disputarse dentro sel sector G.

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¿Qué sigue para Brasil y Suiza?

La “Scratch Du Oro” afrontará su último compromiso de la primera ronda ante Camerún el próximo viernes dos de diciembre en el Estadio Lusail en punto de la una de la tarde (Hora del centro de México), mientras que Suiza hará lo propio ante Serbia para buscar la clasificación a la siguiente ronda desde el Estadio 974 en el mismo horario.

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