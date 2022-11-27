Galería: Así se vivió el triunfo de Costa Rica sobre Japón | Qatar 2022

La Copa del Mundo Qatar 2022 sigue su marcha y con ello las sorpresas y anécdotas que no dejan de presentarse y en algunos casos intensificar la lucha en ciertos grupos por conocer a los equipos que avanzarán a la ronda de octavos de final.

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Costa Rica se mantiene en la pelea

En este caso, la Selección de Costa Rica se mantiene con vida en la competencia al haber derrotado al combinado nacional de Japón por la mínima diferencia sobre la cancha del Estadio Ahmad Bin Ali con anotación de Keysher Fuller, después de su muy abultada derrota de 7-0 ante España.

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Con tres puntos en la bolsa, la escuadra costarricense apunta al partido de cierre de fase de grupos frente a Alemania el próximo jueves primero de diciembre.

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