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Celta vs Real Madrid

Por: Azteca Deportes

Celta vs Real Madrid

Getty Images | Real Madrid

Celta vs Real Madrid

Getty Images | Real Madrid

Celta vs Real Madrid

Jose M. Alvarez/jarsportimages.com/Getty Images | Real Madrid

Celta vs Real Madrid

Getty Images | Real Madrid

Celta vs Real Madrid

Getty Images | Real Madrid

Néstor Araujo

Octavio Passos/Getty Images | Néstor Araujo

/
Celta vs Real Madrid

Getty Images | Real Madrid

Celta vs Real Madrid

Getty Images | Real Madrid

Celta vs Real Madrid

Jose M. Alvarez/jarsportimages.com/Getty Images | Real Madrid

Celta vs Real Madrid

Getty Images | Real Madrid

Celta vs Real Madrid

Getty Images | Real Madrid

Néstor Araujo

Octavio Passos/Getty Images | Néstor Araujo

Celta vs Real Madrid
Celta vs Real Madrid
Celta vs Real Madrid
Celta vs Real Madrid
Celta vs Real Madrid
Néstor Araujo