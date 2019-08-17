Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Celta vs Real Madrid
Getty Images | Real Madrid
Getty Images | Real Madrid
Jose M. Alvarez/jarsportimages.com/Getty Images | Real Madrid
Getty Images | Real Madrid
Getty Images | Real Madrid
Octavio Passos/Getty Images | Néstor Araujo
Getty Images | Real Madrid
Getty Images | Real Madrid
Jose M. Alvarez/jarsportimages.com/Getty Images | Real Madrid
Getty Images | Real Madrid
Getty Images | Real Madrid
Octavio Passos/Getty Images | Néstor Araujo