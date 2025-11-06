¿Quién ganará el partido entre Toluca y América? La IA responde

Este sábado se disputará uno de los juegos más esperados no solo de la Jornada, sino de la temporada regular. El Apertura 2025 presentará el partido entre Toluca y América, por lo que la Inteligencia Artificial ha dado a conocer a su favorito en función a sus estadísticas.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

Toluca llega a este compromiso como el vigente campeón del futbol mexicano, aunque sin conocer la victoria en sus últimos juegos y con la baja de Alexis Vega. El Club América, por su parte, arribará a dicho duelo con algunos lesionados pero con la intención de sumar un valioso triunfo en calidad de visitante.

¿Quién ganará el partido entre Toluca y América, según la IA?

Le preguntamos a la Inteligencia Artificial Google Gemini qué equipo tiene más probabilidades de obtener el triunfo en esta Jornada 17. La IA fue clara en responder que será un juego por demás reñido; sin embargo, se decantó porque Toluca se quede con el triunfo o, al menos, no pierda en su campo.

Te puede interesar: ¿Quién es el luchador despedido de WWE que podría ganar un Oscar?

Te puede interesar: ¿Por qué el Tito Villa no pudo brillar en Pumas como lo hizo en Cruz Azul?

Google Gemini analizó cada uno de los partidos y las estadísticas que Toluca y América han tenido a lo largo de la temporada, así como el hecho de que los Diablos Rojos son los vigentes campeones y la cantidad de bajas que ambas escuadras tendrán para este compromiso de Liga BBVA MX.

Y si bien los dos equipos tienen 34 unidades después de 16 juegos, Toluca cuenta con más goles a favor (41) que América (33); además, los últimos resultados entre ambos han tenido marcadores favorables para los mexiquenses y, por último, el club como local registra cuatro triunfos y dos empates en sus últimos seis juegos.

¿El ganador de este partido podría definir al líder del Apertura 2025?

En estos momentos el líder de la competición es Cruz Azul con 35 unidades , por lo que si Toluca o América obtienen el triunfo y los celestes no logran vencer como locales a Pumas, entonces choriceros o azulcremas podrían terminar el Apertura 2025 como líderes absolutos.