Pep Guardiola sueña ganar todos los títulos con Manchester City

Londres, Inglaterra. Pep Guardiola, técnico del Manchester City, afirma que su sueño es volver a ganar todos los títulos, incluida la Champions League, en la que este martes se enfrenta al Bayern Munich.

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"Queremos intentar ganarla, claro. Es un honor estar aquí contra uno de los mejores equipos del mundo como el Bayern Munich. La pregunta sobre ganar la Champions llega cada temporada y lo entiendo. Es algo que intentamos cada año, pero jugamos contra grandes equipos y todos quieren ganarla. Mi sueño es ganar todos los títulos, pero que lo vayas a intentar no quiere decir que lo consigas", apuntó Pep Guardiola conferencia de prensa previo al encuentro de ida de los cuartos de final.

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"Michael Jordan ganó seis anillos en la NBA, pero, ¿cuántas temporadas jugó? 16", adjuntó el técnico catalán, quien también destacó la importancia de tener al noruego Erling Haaland esta temporada.

"Es muy importante para nosotros, no te lo voy a negar. Vino para ayudarnos en la Champions, sí, pero también en la FA Cup y en la Premier League. Es importante tener un jugador que pueda marcar goles de la nada, pero en el pasado también marcamos mucho y quedamos eliminados. Quizás el problema es que no fuimos suficientemente sólidos en defensa".

Guardiola y Thomas Tuchel se vuelven a encontrar

Guardiola se enfrentará este martes 11 de abril a Thomas Tuchel, el hombre que le venció en la final de la Champions League en 2021, cuando el alemán dirigía al equipo inglés Chelsea.

"Vimos el partido un mes después y no estuvo tan mal como pensaba. Fue un encuentro muy parejo, pero lo olvidamos y ahora estamos aquí de nuevo. No vivo en el pasado y no me preocupa. Es parte del juego", admitió el español.

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Manchester City y Bayern Munich abren mañana los cuartos de final de la Champions League con el 'derbi' de Guardiola, que dirigió al campeón alemán, y con el atractivo de ver a los dos mejores equipos del mundo, considerado por muchos, luchando por un puesto en semifinales.