Zague y la frase que sentencia el FINAL de la era de Henry Martín en el América: “ya no es garantía”

El eco del penal errado ante los Pumas de la UNAM sigue retumbando en el nido de Coapa. Aquella falla, que privó a las Águilas del América de acceder a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, parece haber sido el punto de quiebre definitivo para una de las figuras más importantes de los últimos años del americanismo. Esta vez, fue una voz autorizada y leyenda azulcrema, Luis Roberto Alves 'Zague', quien alzó la voz para señalar que el ciclo de Henry Martín ha llegado a su fin en el equipo.

Henry Martín falla penal clave y América deja escapar la ventaja ante Pumas

Zague señala que la "Ley de Vida" alcanza a Henry Martin

Para el analista de Azteca Deportes, el rendimiento de Henry no es una cuestión de actitud, sino de una realidad física ineludible. Zague fue contundente al explicar que la "curva de longevidad" ha alcanzado al delantero yucateco, afectando la explosividad que alguna vez lo llevó a la cima del futbol mexicano.

"Esta es ley de vida, todos nosotros vivimos momentos o circunstancias similares, es la famosa curva de la durabilidad. Ya se notó que el caso de Henry ya le costó mucho trabajo, ya no es el Henry que conocimos en su apogeo", sentenció el máximo goleador histórico del América.

A pesar de que Henry fue un pilar en la Selección Nacional, Zague subrayó que el historial reciente de problemas físicos y situaciones extra cancha han mermado su capacidad de respuesta. Según el analista, el América, por su propia exigencia institucional, no puede esperar a nadie.

"Infelizmente, lesiones y situaciones físicas lo limitaron e hicieron que ya no sea garantía de gol para el América. Y el América necesita jugadores que sean garantía de gol, llámese como se llame", añadió con firmeza, dejando claro que el nombre de los ídolos no debe estar por encima de los resultados.

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Zague: “La directiva americanista debe hacer un análisis minucioso y consciente”

Zague hizo un llamado directo a la directiva encabezada por Santiago Baños para realizar un análisis minucioso y consciente. El exdelantero mencionó opciones internas y externas que están empujando, como el caso de Zúñiga o el juvenil 'Pato' Salas, quien ha comenzado a levantar la mano desde las fuerzas básicas.

La eliminación a manos del acérrimo rival Pumas parece haber acelerado los procesos de renovación. Con las declaraciones de Zague, queda abierta la herida: ¿Es momento de que Henry Martín busque nuevos aires y el América salga al mercado por un '9' de élite mundial? El verano en Coapa promete ser uno de los más agitados de los últimos años.

