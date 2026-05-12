OFICIAL: Chivas JUGARÁ en el estadio Akron su partido de Liguilla del Clausura 2026

Las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América protagonizarán una edición inédita del Clásico Nacional para definir al campeón del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, iniciando este miércoles 13 de mayo con el partido de ida en la categoría Sub-21.

¡Semifinales definidas! Cruz Azul, Chivas, Pachuca y Pumas van por el título del Clausura 2026

El primer capítulo de esta historia se escribirá en el Estadio Akron. El coloso de Zapopan abrirá sus puertas para recibir a las futuras estrellas de ambos clubes en un horario estelar: 18:00 horas. Se espera una entrada importante, ya que la afición tapatía busca cobijar a sus canteranos en el paso más importante hacia el profesionalismo.

El camino de Chivas y América hacia la final Sub-21

El conjunto dirigido por la estructura de fuerzas básicas rojiblanca llega a esta instancia tras una liguilla casi perfecta. En las semifinales, el Guadalajara demostró por qué es una de las mejores canteras de México al superar al conjunto de Juárez en una serie rocosa. Las Chivas supieron manejar la presión de cerrar sus series en casa, aprovechando la posición en la tabla y el apoyo de su gente para instalarse en la gran final.

Por su parte, el América llega con el ánimo por las nubes tras eliminar en una serie cardíaca a los Tuzos de Pachuca. El conjunto azulcrema mostró una capacidad notable haciendo gala de una contundencia letal en el área rival. Su camino no ha sido sencillo (marcador global 4-4), pero han demostrado que saben jugar partidos de eliminación directa, sin importar el escenario.

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¿Dónde se jugará la final de vuelta Sub-21?

Aunque el primer round será en territorio jalisciense, la moneda quedará en el aire para el cierre de la eliminatoria. El partido de vuelta, donde se entregará el trofeo de campeón del Clausura 2026, se trasladará a la Ciudad de México, teniendo como escenario la Cancha Centenario de Coapa el sábado 16 de mayo a partir de las 9:00 horas.

