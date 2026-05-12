OFICIAL: Selección presenta su lista de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tras sellar su clasificación en un agónico repechaje el pasado marzo, la Selección de Suecia ha hecho oficial la lista de convocados que viajarán a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El seleccionador Graham Potter, quien ha liderado el resurgimiento del equipo desde su llegada en octubre, apuesta por una mezcla de potencia goleadora y talento emergente para afrontar el Grupo F.

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La gran figura de esta convocatoria es, sin duda, Viktor Gyökeres. El delantero llega en el mejor momento de su carrera tras ser el héroe de la clasificación con su gol decisivo ante Polonia. Junto a él, la gran noticia es la presencia de Alexander Isak.

El atacante del Liverpool ha vivido una temporada marcada por las lesiones. Sin embargo, su reaparición en abril ha sido suficiente para convencer a Potter de que su jerarquía es indispensable. El exjugador de la Real Sociedad buscará recuperar su mejor versión en el escenario más grande del futbol.

En la zona de creación, destaca el llamado de Lucas Bergvall. El joven centrocampista del Tottenham se ha consolidado como la brújula del equipo, aportando una visión de juego que será vital ante rivales de élite.

La lista de convocados de la Selección de Suecia

Porteros

Viktor Johansson (Stoke City)

(Stoke City) Kristoffer Nordfeldt (AIK Solna)

(AIK Solna) Jacob Widell Zetterström (Derby County)

Defensas

Hjalmar Ekdal (Burnley)

(Burnley) Gabriel Gudmundsson (Leeds United)

(Leeds United) Isak Hien (Atalanta)

(Atalanta) Emil Holm (Juventus)

(Juventus) Gustaf Lagerbielke (Braga)

(Braga) Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa)

(Aston Villa) Eric Smith (St. Pauli)

(St. Pauli) Carl Starfelt (Celta)

(Celta) Elliot Stroud (Mjällby)

(Mjällby) Daniel Svensson (Dortmund)

Centrocampistas y Delanteros

Taha Ali (Malmö)

(Malmö) Yasin Ayari (Brighton)

(Brighton) Lucas Bergvall (Tottenham)

(Tottenham) Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel)

(Holstein Kiel) Anthony Elanga (Newcastle)

(Newcastle) Viktor Gyökeres (Arsenal)

(Arsenal) Alexander Isak (Liverpool)

(Liverpool) Jesper Karlström (Udinese)

(Udinese) Gustaf Nilsson (Brujas)

(Brujas) Benjamin Nygren (Celtic)

(Celtic) Ken Sema (Pafos)

(Pafos) Mattias Svanberg (Wolfsburgo)

(Wolfsburgo) Besfort Zeneli (Union SG).

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Grupo y partidos de Suecia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Suecia se encuentra en el Grupo F, donde se medirá a potencias de tres continentes distintos: