logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

OFICIAL: Selección presenta su lista de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tras sellar su clasificación en un agónico repechaje, la Selección de Suecia ha hecho oficial la lista de convocados que viajarán a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Viktor Gyökeres
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

Tras sellar su clasificación en un agónico repechaje el pasado marzo, la Selección de Suecia ha hecho oficial la lista de convocados que viajarán a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El seleccionador Graham Potter, quien ha liderado el resurgimiento del equipo desde su llegada en octubre, apuesta por una mezcla de potencia goleadora y talento emergente para afrontar el Grupo F.

¡Semifinales definidas! Cruz Azul, Chivas, Pachuca y Pumas van por el título del Clausura 2026

La gran figura de esta convocatoria es, sin duda, Viktor Gyökeres. El delantero llega en el mejor momento de su carrera tras ser el héroe de la clasificación con su gol decisivo ante Polonia. Junto a él, la gran noticia es la presencia de Alexander Isak.

El atacante del Liverpool ha vivido una temporada marcada por las lesiones. Sin embargo, su reaparición en abril ha sido suficiente para convencer a Potter de que su jerarquía es indispensable. El exjugador de la Real Sociedad buscará recuperar su mejor versión en el escenario más grande del futbol.

En la zona de creación, destaca el llamado de Lucas Bergvall. El joven centrocampista del Tottenham se ha consolidado como la brújula del equipo, aportando una visión de juego que será vital ante rivales de élite.

La lista de convocados de la Selección de Suecia

Porteros

  • Viktor Johansson (Stoke City)
  • Kristoffer Nordfeldt (AIK Solna)
  • Jacob Widell Zetterström (Derby County)

Defensas

  • Hjalmar Ekdal (Burnley)
  • Gabriel Gudmundsson (Leeds United)
  • Isak Hien (Atalanta)
  • Emil Holm (Juventus)
  • Gustaf Lagerbielke (Braga)
  • Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa)
  • Eric Smith (St. Pauli)
  • Carl Starfelt (Celta)
  • Elliot Stroud (Mjällby)
  • Daniel Svensson (Dortmund) 

Centrocampistas y Delanteros

  • Taha Ali (Malmö)
  • Yasin Ayari (Brighton)
  • Lucas Bergvall (Tottenham)
  • Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel)
  • Anthony Elanga (Newcastle)
  • Viktor Gyökeres (Arsenal)
  • Alexander Isak (Liverpool)
  • Jesper Karlström (Udinese)
  • Gustaf Nilsson (Brujas)
  • Benjamin Nygren (Celtic)
  • Ken Sema (Pafos)
  • Mattias Svanberg (Wolfsburgo) 
  • Besfort Zeneli (Union SG).

TE PUEDE INTERESAR:

Grupo y partidos de Suecia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Suecia se encuentra en el Grupo F, donde se medirá a potencias de tres continentes distintos:

  • Suecia vs. Túnez: Domingo 14 de junio en el Estadio Monterrey.
  • Países Bajos vs. Suecia: Sábado 20 de junio en el Estadio Houston.
  • Japón vs. Suecia: Jueves 25 de junio en el Estadio Arlington. 
Tags relacionados
Selección Suecia
App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo