Seleccionado Mexicano sorprende y tiene gran actuación con su club

A diferencia de los Rayados, el futbolista Germán Berterame está logrando salir de su mala racha que tenía desde su llegada al Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), en donde comparte equipo con Lionel Messi.

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A pesar de que el atacante naturalizado mexicano arribó al conjunto estadounidense con muchas expectativas por su trayectoria en el Monterrey, al principio arrastró una larga sequía goleadora.

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Una larga sequía goleadora, que ya se cortó

“Berte” no pudo anotar en sus primeros ocho partidos con “Las Garzas”, tanto en la liga, como en la Concacaf Champions Cup. Fue apenas hasta este 11 de abril cuando se estrenó con un tanto en el encuentro en el que empataron 2-2 ante el New York Red Bulls.

Para la siguiente fecha, nuevamente se hizo presente en el marcador en la victoria del Inter Miami contra el Colorado Rapids, con una anotación con dedicatoria especial debido a que Germán había sufrido la pérdida de su abuela.

“Ese gol y la victoria, fue para ella, de hecho toda esa semana pedía poder convertir y dedicárselo y estoy feliz por dedicarle la victoria. A ella le gustaba mucho el futbol, nos seguía mucho y cuando llegué acá le dije que estaba a lado del mejor del mundo (Messi)”, contó en un video que publicó su club.

Los números de Berterame

Únicamente contando la actual temporada de la MLS, el seleccionado mexicano ha participado en nueve encuentros, con seis de ellos como titular, para un saldo de dos goles y tres asistencias en los 601 minutos que ha disputado.

Aunque este cambio de inercia no impidió que apenas este miércoles 22 de abril, Germán Berterame protagonizó una gran falla que se viralizó en redes cuando Lionel Messi lo dejó solo frente al portero, pero su disparo lo mandó por fuera ante el Real Salt Lake.

Sin embargo esto no afectó en el que “Las Garzas” se llevaran el triunfo en dicho duelo, por marcador de 2-0. Ahora el equipo del Inter Miami se prepara para enfrentar en casa al New England Revolution este sábado 25 de abril.

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