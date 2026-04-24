Edson Álvarez le da una pésima noticia a Javier Aguirre y a todo México

A 50 días del momento más importante del año para el futbol, Edson Álvarez le da una pésima noticia a México: llegaría sin ritmo a la convocatoria, en caso de que decidan finalmente citarlo. Mientras tanto, se habla de que ya están confirmados los 4 históricos que reemplazarán a Javier Aguirre en la Selección Mexicana tras la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este centrocampista es uno de los jugadores de México que están en el álbum del Mundial 2026 y podría faltar debido a su lesión. Al margen de eso, en las últimas horas se confirmó que Edson Álvarez está en la etapa final de su recuperación física tras su lesión. Lamentablemente para él, a su equipo Fenerbahçe casi no le quedan partidos, por lo que llegaría sin rodaje a México.

Edson Álvarez es el quinto jugador de la liga turca con mayor valor en el mercado|@edsonalvarez

¿Cuándo regresa Edson Álvarez tras su lesión?

El regreso de Edson Álvarez a las canchas parece inminente, y en parte eso es positivo para el “Vasco” Aguirre. Sin embargo, el panorama en el Fenerbahçe no es alentador, pues, con solo cuatro encuentros pendientes en el calendario, las probabilidades de que el “Machín” tenga participación son escasas.

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Profunda inactividad: ¿Cuántos partidos jugó Edson Álvarez en 2026?

La inactividad del mediocampista mexicano en este 2026 es preocupante: apenas acumula 79 minutos distribuidos en tres partidos (1’, 17’, 61’). De este modo, tras casi medio año, ni siquiera ha completado un partido entero y eso podría afectar cómo lo ve el “Vasco” Aguirre. Así, el capitán llegaría a la Copa del Mundo sin rodaje tras no jugar desde el 2 de febrero.

|MEXSPORT

¿Qué lesión tuvo Edson Álvarez?

El “Machín” sufrió una lesión en su tobillo izquierdo, por la que debió someterse a una cirugía el pasado 17 de febrero tras jugar muchos partidos con molestias crónicas. Se perdió el final del año con el conjunto turco y casi todos los duelos de 2026.

¿Dónde va a jugar Edson Álvarez?

El contrato de Edson Álvarez con Fenerbahçe es hasta el 30 de junio de 2026, puesto que está cedido desde el West Ham United de la Premier League. Aún no se sabe si el club de Turquía decidirá comprarlo o volverá a Inglaterra. Su precio de mercado es de 18 millones de euros.

|Instagram: Edson Álvarez

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