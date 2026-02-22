¡ÚLTIMA HORA! Importantes partidos del futbol mexicano suspendidos

La Federación Mexicana de Futbol anuncia la suspensión de partidos de la Liga Premier y de la Liga de Expansión MX por los sucesos que están ocurriendo en los estados de Jalisco y Tamaulipas, principalmente en las ciudades de Guadalajara, Puerto Vallarta y Tampico.

RESUMEN: Necaxa vs Toluca | J7 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

En un comunicado la FMF publica: “La Liga Premier informa que, el partido entre Clubes de Caja Oblatos CFD vs Futbol Club Racing correspondiente a la Jornada 16 de la Temporada 2025-2026 de la serie B, programado el domingo 22 de febrero a las 11:00 horas en el Estadio Miguel Hidalgo, en Zapotlanejo, Jalisco se SUSPENDE por causas de fuerza mayor, quedando pendiente la reprogramación correspondiente”

También en la Liga BBVA Expansión MX anunciaron la suspensión de dos de sus encuentros programados para esta jornada.

El comunicado señala: “Liga BBVA Expansión MX informa que el partido de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, a disputarse el día de hoy a las 16:00 horas en el Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez, entre los clubes Tapatío y Tlaxcala será reprogramado.

El encuentro se jugará el día de mañana, lunes 23 de febrero del 2026, en horario por confirmar.”

El otro comunicado señala que el Clásico Tamaulipeco se suspende por motivos de seguridad, así que el duelo que jugarían la Jaiba Brava de Tampico vs Correcaminos. El encuentro se jugará en fecha y horario por confirmar.

TE PUEDE INTERESAR:

La Liga BBVA MX Femenil también tuvo que vivir cambios en programación de partidos y específicamente en el Clásico Nacional entre las Chivas de Guadalajara y las Águilas del América que se jugaría este domingo en el Estadio Akron a las 17:00 horas. En las próximas horas se dará a conocer la nueva fecha y horario para este partido.

