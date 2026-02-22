Así queda el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Este domingo 22 de febrero llegaron a su fin los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 donde se reafirmó el poderío de Noruega en las disciplinas invernales. La delegación nórdica encabezó la clasificación con un total de 41 preseas (18 de oro, 12 de plata y 11 de bronce), consolidando su hegemonía y mejorando incluso su cosecha respecto a Pekín 2022. El esquiador Johannes Hoesflot Klaebo fue la gran figura, sumando seis medallas doradas que impulsaron a su país a la cima.

El segundo puesto fue para Estados Unidos, que cerró con 33 metales (12 oros, 12 platas y 9 bronces). La delegación de “Las Barras y las Estrellas” tuvo un cierre espectacular al conquistar el oro en hockey sobre hielo masculino, su primero desde 1980, tras vencer a Canadá en una final dramática definida en tiempo extra (2-1).

En el tercer puesto fue para los Países Bajos con 20 medallas (10 oros, 7 platas y 3 bronces) destacando la actuación del patinador de velocidad Jens van 't Wout que ganó 3 medallas doradas y una de bronce.

En el cuarto lugar se ubicó Italia, anfitriona de la justa, con 30 medallas (10 oros, 6 platas y 14 bronces). El desempeño de los locales fue histórico, superando su mejor registro en Juegos de Invierno y dejando claro que el impulso de competir en casa fue determinante.

Detrás de ellos se colocaron Alemania con 26 medallas (8 oros, 10 platas y 8 bronces) y Francia con 23 (8 oros, 9 platas y 6 bronces), confirmando la diversidad de potencias que brillaron en distintas disciplinas como patinaje de velocidad y esquí alpino.

¿En qué lugar del medallero quedó México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026?

La delegación mexicana se quedó fuera de las medallas, pero destacó la presencia de Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Regina Martínez, Allan Corona y Lasse Gaxiola en estos Juegos Olímpicos dejando su mejor esfuerzo y el ejemplo para próximos deportistas aztecas que sueñan en participar en la máxima fiesta deportiva en el mundo.

Balance general en Milano-Cortina 2026

El medallero de Milano-Cortina 2026 reflejó la competitividad creciente del deporte invernal. Noruega reafirmó su supremacía, Italia celebró una actuación histórica como anfitrión y Estados Unidos volvió a saborear la gloria en hockey tras más de cuatro décadas.

Más allá de las cifras, estos Juegos dejaron momentos memorables: desde la consistencia de Klaebo en el esquí de fondo, hasta el regreso triunfal de las estrellas de la NHL al torneo olímpico. La justa en los Alpes italianos quedará marcada como una edición vibrante, con récords, emociones y un medallero que confirma que el invierno sigue siendo territorio de Noruega, pero con rivales cada vez más cerca.

