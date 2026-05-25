Es la figura de Argentina, pero podría no ir al Mundial 2026 por su indisciplina

La Selección de Argentina se dice lista para disputar la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de lo vivido hace cuatro años, en donde se convirtió en campeona del mundo luego de vencer en la gran final al combinado de Francia con un Lionel Messi en gran estado de forma.

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Ante esta situación, el cuadro sudamericano llega a este evento como uno de los favoritos a conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026. No obstante, es posible que la Selección de Argentina no cuente con un elemento de calidad por cuestiones más indisciplinarias que futbolísticas.

¿Qué jugador de Argentina podría no estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Se espera que a finales de este mes el técnico de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni, dé a conocer la lista oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026. En esta convocatoria podría no estar presente Gianluca Prestrianni, mismo que defiende los colores del Benfica de Portugal.

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Con apenas 20 años, Gianluca figuraba como una de las estrellas que alcanzarían un cupo para el Mundial 2026; sin embargo, todo se podría complicar luego de que la FIFA decidiera extender su castigo en el plano internacional, esto después de que el mismo fuera impuesto exclusivamente en la UEFA.

Cabe mencionar que Prestrianni tiene una sanción luego del suceso vivido con Vinícius Jr en un duelo de Champions League, en donde supuestamente habría lanzado comentarios racistas en su contra. Ante ello, la nueva noticia de la FIFA podría poner en riesgo su participación en el Mundial 2026.

¿Cuál es la sanción que la UEFA le impuso?

Se sabe que la UEFA le impuso una sanción de seis partidos (tres de suspensión por un periodo de prueba de dos años) tras la conducta contra Vinícius. Ante ello, la FIFA confirmó que el castigo tendrá un efecto mundial, por lo que, al cumplir el primero de estos en la temporada, los siguientes dos podrían ser en la fase de grupos de la Copa del Mundo.