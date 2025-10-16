El gigante de la Premier League que quiere a Gilberto Mora y se lo quitaría al Real Madrid y Barcelona

El Mundial Sub-20 terminó para México después de la eliminación ante Argentina. La carrera de Gilberto Mora cada vez luce más especial. Después de que se dijo que había despertado el interés del Real Madrid y el Barcelona, en las últimas horas se dio a conocer que el Manchester United se sumaría a la puja por el canterano de los Xolos de Tijuana.

Gilberto Mora fue uno de los futbolistas más destacados de todo el Mundial Sub-20 y no solamente del equipo mexicano, sino de todos los que participaron en el certamen. Las posibilidades de que “Morita” vaya al Real Madrid o al Barcelona no suenan muy lejanas. Ahora, hay que esperar las propuestas que, según están llegando, desde la Premier League.

César Luis Merlo, reconocido periodista especializado en traspasos de futbolistas, fue quien soltó la bomba y aseguró que el Barcelona sí está muy interesado en el atacante mexicano, pero que el Manchester United al parecer ya está contactando a su representante. En Xolos y en la Liga BBVA MX saben que el juvenil no debe salir si no es a Europa.

El martes pasado, Gilberto Mora cumplió 17 años. Aún no es mayor de edad y ya es toda una leyenda en el futbol mexicano, pues a su corta edad ya ha roto grandes e importantes récords. Mora es un firme candidato para ir al Mundial Mayor el próximo año. Recientemente, es un inamovible de los Xolos y es el jugador más caro de toda la plantilla de Tijuana.

Gilberto Mora debutó el 18 de agosto de 2024, cuando los Xolos eran dirigidos por Juan Carlos Osorio. El joven mexicano de inmediato se ganó el lugar con el colombiano y, pese a que el timonel ya no sigue en la institución, Sebastián Abreu le sigue dando oportunidades.

El mediocampista ha jugado en el Apertura 2025 ocho encuentros, siete de titular y ha marcado tres dianas en 571. Para el duelo del Puebla del viernes se espera que esté en el once inicial.