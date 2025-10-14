¡Hola Real Madrid y Barcelona! Estas son las REALES posibilidades de Gilberto Mora en jugar con un gigante de Europa 

Este martes 14 de octubre, Gilberto Mora, una de las joyas más prometedoras del futbol mexicano, celebra sus 17 años en medio de una creciente atención internacional. Tras su destacada actuación en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, el mediocampista de Xolos de Tijuana se ha convertido en tema de conversación en los despachos de Real Madrid y Barcelona, dos de los clubes más poderosos del planeta.

Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes

También te puede interesar:



Durante el torneo juvenil, Mora fue uno de los líderes del equipo dirigido por Eduardo Arce, mostrando madurez, visión de juego y una técnica depurada. Su doblete ante España en fase de grupos y su constancia en el mediocampo lo colocaron como uno de los jugadores más seguidos por los cazatalentos europeos.

¿Qué dice Barcelona de Gilberto Mora?

En Barcelona, el seguimiento ha sido meticuloso. El periodista Moi Llorens reveló que el club catalán tiene “informes muy interesantes de él” y que “es ahora cuando ha roto mediáticamente y todo el mundo habla de él”. Desde el área de scouting culé lo definen como “un medio muy habilidoso, con una proyección muy buena, aunque aún es pronto para definir cuál será su meta final”.

¿Qué dice Real Madrid de Gilberto Mora?

Por su parte, en el Real Madrid el análisis es similar, aunque con un matiz de prudencia. Según reportes desde la capital española, la duda que persiste es si Mora “se convertirá en un jugador top” o “será solo un gran jugador”. El club merengue reconoce su talento, pero aún no toma una decisión definitiva sobre su posible incorporación.

La expectativa en México crece, mientras Gilberto Mora continúa su formación en Xolos. Su cumpleaños número 17 llega en un momento clave, con el futbol europeo observando cada paso que da. Aunque la Selección Mexicana Sub-20 fue eliminada en cuartos de final ante Argentina, el torneo dejó claro que Gilberto Mora está listo para dar el salto.

