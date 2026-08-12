OFICIAL: Institución le da la bienvenida a Gil Mora en pleno Apertura 2026

Este miércoles 12 de agosto del 2026, en las redes sociales una institución le dio la bienvenida a Gilberto Mora en pleno Apertura 2026 y reveló la carrera que estudiará el jugador al mismo tiempo en el que sigue su carrera como futbolista.

Con ayuda de una foto y un comunicado, la escuela le dio la bienvenida a su comunidad, celebraron que haya decidido hacer una licenciatura con ellos y revelaron que los van acompañar en esta nueva etapa que dejará huella en el futbolista.

"¡Bienvenido a la comunidad Anáhuac, @gil_morita ! 🦁🧡⚽

Tu disciplina, talento y determinación dentro de la cancha ya inspiran a muchos. Hoy celebramos que también hayas decidido seguir creciendo fuera de ella.

Nos llena de orgullo acompañarte en esta nueva etapa y verte construir un camino que demuestra que dejar huella también es prepararse para el futuro.

¡Te deseamos mucho éxito en este nuevo reto, Gilberto!"

La carrera en la que asistirá será con modalidad en linea, por lo que podrá seguir con sus entrenamiento en Tijuana y hacer sus estudios en los horarios que mejor le queden.

Una ventaja considerable para el futbolista es que en caso de dar el salto a Europa, puede seguir con sus estudios sin tener tantas complicaciones.

La carrera que estudiaría Gilberto Mora

Por el momento, Gilberto Mora no ha revelado la carrera que eligio estudiar, pero en la misma publicación que hizo la escuela, señaló que sería en Administración de empresas. Una profesión que podría ejercer el futbolista durante su carrera y en el momento en el que decida retirarse del terreno de juego.

De acuerdo a la IA, el tiempo que le tomaría a Gilberto Mora tomar su licenciatura sería aproximadamente de 2 años y 6 meses a 3 años. Todo dependerá del número de materias que decida cursar al mismo tiempo, eso cambiaría el tiempo de su duración.