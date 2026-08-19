ÚLTIMA HORA: La Roma de la Serie A hace OFICIAL el fichaje de Mora

Nuevos aires para Rodrigo Mora en el futbol de Europa, el talentoso juvenil portugués firmó con la AS Roma y llega a la Serie A de Italia procedente del Porto. El volante juvenil de 19 años destacó por su versatilidad, su buen manejo de balón y su facilidad por encontrar espacios en el terreno de juego y se unirá a un ataque argentino comandado por Paulo Dybala y el recién llegado delantero; Santiago Castro.

Te puede interesar: Futbolista de Tigres responde a los rumores: “Son noticias falsas”

A través de las redes sociales oficiales, la 'Loba' dio a conocer el fichaje; ''Bienvenido a Roma, nuestro nuevo número 86'', fue como el club de la capital italiana le dio la bienvenidad al portugués. Cabe destacar que, se habla de que la institución de la Serie A pagó 25 millones de euros por el 50% de su carta y la otra mitad se la quedaron los Dragones. A pesar de su joven edad, Mora puede presumir 16 goles en 80 partidos oficiales con el Porto y buscará incrementar la cuota con su nuevo club.

Doble Viernes Botanero por TV Azteca Deportes

La mejor marca del futbol mexicano hace su aparición para esta jornada 5 del Torneo Apertura 2026 con dos de los partidos más atractivos de la fecha. A las 7:00 pm de este viernes 21 de agosto se verán las caras Tigres y Atlante desde el 'Volcán' en un cotejo de pronóstico reservado.

Más tarde, exactamente a las 9:00 pm podrás disfrutar la visita de las Águilas del América cuando visiten la frontera norte del país para enfrentar a los Bravos de Juárez. Recuerda que podrás ver ambos cotejos TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y la App de TV Azteca Deportes.