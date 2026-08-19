ÚLTIMA HORA: La Roma de la Serie A hace OFICIAL el fichaje de Mora
El talentoso juvenil llega procedente del Porto y a sus 19 años de edad, es una de las cartas más fuertes a futuro del balompié luso, la operación se cerró en 25 millones de euros.
Nuevos aires para Rodrigo Mora en el futbol de Europa, el talentoso juvenil portugués firmó con la AS Roma y llega a la Serie A de Italia procedente del Porto. El volante juvenil de 19 años destacó por su versatilidad, su buen manejo de balón y su facilidad por encontrar espacios en el terreno de juego y se unirá a un ataque argentino comandado por Paulo Dybala y el recién llegado delantero; Santiago Castro.
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A través de las redes sociales oficiales, la 'Loba' dio a conocer el fichaje; ''Bienvenido a Roma, nuestro nuevo número 86'', fue como el club de la capital italiana le dio la bienvenidad al portugués. Cabe destacar que, se habla de que la institución de la Serie A pagó 25 millones de euros por el 50% de su carta y la otra mitad se la quedaron los Dragones. A pesar de su joven edad, Mora puede presumir 16 goles en 80 partidos oficiales con el Porto y buscará incrementar la cuota con su nuevo club.
Doble Viernes Botanero por TV Azteca Deportes
La mejor marca del futbol mexicano hace su aparición para esta jornada 5 del Torneo Apertura 2026 con dos de los partidos más atractivos de la fecha. A las 7:00 pm de este viernes 21 de agosto se verán las caras Tigres y Atlante desde el 'Volcán' en un cotejo de pronóstico reservado.
Más tarde, exactamente a las 9:00 pm podrás disfrutar la visita de las Águilas del América cuando visiten la frontera norte del país para enfrentar a los Bravos de Juárez. Recuerda que podrás ver ambos cotejos TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y la App de TV Azteca Deportes.