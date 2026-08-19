ÚLTIMA HORA: Joao Pedro firma contrato con equipo de la Premier League

El delantero brasileño João Pedro firmó oficialmente su nuevo contrato con el conjunto inglés Chelsea, que lo vincula al club londinense hasta junio de 2032. Los documentos ya fueron aprobados y el acuerdo incluye un aumento de salario, además de una opción para extender más allá de 2032, lo que asegura su permanencia como pieza clave del proyecto encabezado por Xabi Alonso.

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João Pedro llega a esta renovación tras una pretemporada brillante, en la que anotó siete goles en cinco partidos y repartió una asistencia. Sus números confirman que está listo para ser protagonista en la nueva campaña de los Blues en la Premier League.

João Pedro impactó en su primera temporada con Chelsea

En su primera campaña con el Chelsea, João Pedro registró 23 goles y seis asistencias, cifras que lo colocaron como uno de los delanteros más efectivos de Inglaterra. Su rendimiento despertó el interés de varios gigantes europeos, entre ellos el club Barcelona, que lo consideró como alternativa sino se daba la contratación de Julián Álvarez en el inicio del mercado de verano que has ta el momento sigue sin definirse.

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João Pedro fue pretendido por el Barcelona

Barcelona llegó a explorar la posibilidad de ficharlo, pero el Chelsea lo tasó en 100 millones de euros, dejando claro que no estaba dispuesto a desprenderse de su goleador. Ante esa postura, el club catalán borró su nombre de la lista y se enfocó en otras opciones.

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La renovación de João Pedro es también un mensaje de confianza hacia el nuevo entrenador, Xabi Alonso, quien lo considera pieza fundamental en su esquema ofensivo. El brasileño no solo aporta goles, sino también movilidad, presión alta y capacidad para asociarse con sus compañeros.

Chelsea inicia esta temporada de la Premier League jugando como visitante ante el Fulham el próximo lunes 24 de agosto donde se espera sea el comienzo de una buena temporada de la mano del técnico español.

