Le preguntaron a Gilberto Mora sobre su deseo de ir a Europa y su respuesta fue contundente

Gilberto Mora, el jugador más caro de México tras el Mundial, vuelve a generar expectativas tras su regreso a la Liga BBVA MX con Tijuana. Después de destacar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el joven mediocampista fue cuestionado sobre un posible salto al futbol europeo y dejó clara su postura con una respuesta contundente.

Además de ser elegido con Lamine Yamal por la FIFA, Gilberto Mora marcó el penal que le dio el triunfo a los Xolos frente a León. Además de eso, en las últimas horas habló sobre los rumores que lo vinculan con clubes europeos y aseguró que, por ahora, no tiene información sobre una posible transferencia. También explicó que esa situación la maneja su representante.

Gilberto Mora, jugador de México|Crédito: @Xolos / X

Gilberto Mora habló sobre Europa y su futuro

El futbolista de 17 años afirmó que no ha recibido noticias relacionadas con un traspaso. “Hasta ahora no he oído nada”, comentó. Agregó que tampoco conoce si su agente tiene novedades, ya que no le ha comunicado ningún movimiento. Mientras tanto, dejó claro que su prioridad es seguir trabajando con Tijuana.

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Mora también señaló que la decisión sobre una futura salida quedará en manos de su representante. Explicó que mantiene la calma. “Dejo esa decisión en manos de mi agente, y si tiene que suceder, sucederá; esperemos que sí suceda”, dijo.

Gilberto Mora mantiene los pies en la tierra

El mediocampista todavía no puede incorporarse al futbol europeo porque cumplirá 18 años hasta octubre. Además, el propietario de Tijuana, Jorge Hank Rhon, adelantó previamente que el jugador permanecerá en el club hasta finales de 2026. A pesar de ello, equipos como Manchester United, Manchester City y Arsenal han sido relacionados con su nombre.

Gilberto Mora prioriza a Tijuana antes que cualquier oferta

Otra muestra del plan que existe alrededor del juvenil fue su ausencia en el Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS. Aunque inicialmente estaba convocado, finalmente no realizó el viaje. Reportes señalan que Tijuana prefirió mantenerlo con el plantel para cuidar su recuperación física y tenerlo disponible para el compromiso frente a Atlético San Luis.

Gilberto Mora tendrá 21 años en 2030|Crédito: @Xolos / X

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Los números de Gilberto Mora en Xolos de Tijuana

De acuerdo a los datos que aporta BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, estos han sido los números de Gilberto Mora desde su debut en Xolos de Tijuana siendo un niño: