ÚLTIMA HORA: Gilberto Mora se convierte en el jugador más caro de México tras el Mundial 2026

Gilberto Mora fue el jugador de la Selección Mexicana que más llamó la atención del público general y clubes europeos. Con apenas 17 años, el mediocampista se convirtió en uno de los principales referentes ofensivos del equipo dirigido por Javier Aguirre y sorprendió con su entendimiento sobre el futbol pese a su corta edad. Además de despertar el interés de Europa, su desempeño elevó considerablemente el valor de su carta.

La plataforma especializada Transfermarkt realizó una nueva actualización tras la finalización de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ respecto al valor de mercado de ciertos jugadores. Uno de los afectados fue el propio Gilberto Mora, quien incrementó su precio de forma exponencial y hoy en día ya es considerado el jugador más valioso de toda la Selección Mexicana.

El nuevo valor de mercado de Gilberto Mora tras el Mundial 2026

Según la fuente mencionada, el joven futbolista de Xolos de Tijuana aumentó el valor de su carta hasta los 25 millones de euros. Esta cifra lo coloca como el jugador de la Selección Nacional con mayor valor de mercado, superando a figuras ya consagradas como Edson Álvarez o Julián Quiñones. Cabe resaltar que su precio, antes de la actualización, alcanzaba los 10 millones de euros.

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De esta manera, Gilberto Mora se convirtió en el futbolista más valioso de México, dejando por detrás a Santiago Gimenez. El delantero del AC Milan tenía este título antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un precio de 18 millones de euros en el mercado. Sin embargo, se vio superado por un joven de 17 años que está cada vez más cerca de dar el salto a Europa.

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Por su parte, Santi Gimenez no vio cambios en su tasación de mercado. El delantero ya había recibido una baja de precio en los últimos días de mayo luego de una temporada con poco recorrido en Italia. Su Copa del Mundo tampoco fue buena, siendo suplente en la Selección Mexicana, por lo que no recibió cambios una vez finalizado el torneo.

Gilberto Mora apunta a Europa en 2027

Gilberto Mora podría disputar sus últimos meses en la Liga BBVA MX antes de dar el salto a Europa. Jorge Hank, propietario de Xolos de Tijuana, confirmó que el mediocampista permanecerá en el club durante el Apertura 2026 y expresó su deseo de que continúe su carrera en el Viejo Continente durante 2027.

Gilberto Mora tendrá nuevo compañero en Xolos de Tijuana|Crédito: @Xolos / X

El juvenil cumplirá 18 años el 14 de octubre de 2026, por lo que podrá ser transferido internacionalmente sin las restricciones que la FIFA establece para los menores. Esto abre la posibilidad de que salga en el mercado de invierno de 2027, aunque hasta el momento Xolos no recibió una propuesta formal por su ficha.

Mora renovó su contrato por tres años y el acuerdo incluye un mecanismo que facilitaría su salida si aparece una oferta adecuada de un club de alto nivel. De esta manera, su continuidad en Tijuana no cierra las puertas de Europa, sino que protege al futbolista y al equipo fronterizo ante una futura negociación.