¡HÉROE! Gilberto Mora marca DOBLETE ante España en el Mundial Sub-20; VIDEO de su segundo gol

La historia de Gilberto Mora sigue creciendo en el Mundial Sub-20. Durante el juego de la Fecha 2 de la Fase de Grupos entre la Selección Mexicana ante España, duelo disputado en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, el jugador de los Xolos de Tijuana fue el héroe del cuadro dirigido por Eduardo Arce frente a ‘La Furia Roja’.

Luego de haber marcado el 1-0 durante el primer tiempo, el conjunto de Europa le dio la vuelta al compromiso marcando al 42' y 80'. Sin embargo, Gilberto Mora apareció al 87' para poner el empate en Chile, sumando un punto en la Jornada 2. El jugador de 16 años de edad se ha convertido en una pieza clave de los Xolos y ahora, es la figura a seguir con la Selección Mexicana Sub-20 durante la Copa del Mundo de categorías inferiores.

La Selección Mexicana cierra la Fase de Grupos ante Marruecos el sábado 4 de octubre, compromiso a jugarse en punto de las 14:00 horas, tiempo de la CDMX en el Estadio Elías Figueroa Brander.