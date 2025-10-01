VIDEO: El GOLAZO de Gilberto Mora en el México vs España, Mundial Sub-20

Gilberto Mora sigue escribiendo su nombre en la historia del futbol mexicano. El jugador que milita en los Xolos de Tijuana se encuentra disputando el Mundial Sub-20 con sede en Chile, competencia en la que la Selección Mexicana ya tuvo como rival a Brasil y ahora, disputan la Jornada 2 ante España.

En la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, el futbolista de 16 años de edad fue el encargado de abrir el marcador el duelo de México ante ‘La Furia Roja’, poniendo el 1-0 en la pizarra al minuto 32 para poner en ventaja al equipo que dirige Eduardo Arce.

Tras el gol de Gilberto Mora, hubo revisión del VAR solicitada por la tarjeta verde, sistema por el cual se le permite a los entrenadores poner en tela de juicio la decisión del árbitro en el terreno de juego, sin embargo, la anotación del futbolista de Xolos si fue válida.