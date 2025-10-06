ÚLTIMA HORA: Referente al ataque de la Selección Mexicana se perdería el próximo partido

Mateo Levy, delantero canterano de Cruz Azul y figura emergente de la Selección Mexicana Sub-20, quedó fuera del duelo de octavos de final del Mundial Sub-20 tras activarse el protocolo de conmoción cerebral durante el partido contra Marruecos.

El incidente ocurrió en una disputa aérea cuando Levy chocó con un defensor rival, quedó momentáneamente inconsciente y tuvo que salir del campo en camilla; el cuerpo médico del equipo aplicó de inmediato los procedimientos de emergencia.

¿Cuál es el estado de salud de Mateo Levy?

La cuenta oficial de la Selección Mexicana detalló que Levy recuperó el conocimiento y fue trasladado a un hospital para realizarle exámenes complementarios, donde fue sometido a estudios neurológicos y se informó que su estado es estable. Por protocolo de la FIFA y de la propia concentración, cualquier diagnóstico de conmoción cerebral obliga a una baja precautoria hasta descartar riesgos mayores y completar las pruebas clínicas y de rehabilitación. Esa normativa fue la que determinó que el atacante no pudiera ser considerado para el partido frente a Chile en los octavos de final.

Aficionados del Cruz Azul preocupados por Mateo Levy

La noticia generó preocupación entre la afición y entre los directivos de Cruz Azul, que siguen de cerca la evolución del juvenil. Los reportes médicos iniciales y las actualizaciones de los medios indican que Levy responde favorablemente al tratamiento y que su recuperación será gradual; sin embargo, las prioridades en este momento son la seguridad y la salud a largo plazo del futbolista, no un retorno apresurado a las canchas.

A lo largo de los últimos años se ha reiterado que los protocolos de conmoción cerebral están diseñados para proteger la integridad del jugador, por lo que cualquier reincorporación se hará sólo con autorización médica tras una evaluación multidisciplinaria. En lo deportivo, la baja de Levy obliga al cuerpo técnico a reconfigurar el ataque para los octavos, donde México enfrentará a Chile con la misión de avanzar sin uno de sus elementos ofensivos más prometedores.

