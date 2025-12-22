Gilberto Mora fue el máximo goleador a nivel mundial; estas son sus legendarias cifras

En estos momentos el fenómeno de Gilberto Mora entró en una etapa algo tranquila, pues tras la eliminación de los Xolos de Tijuana, el muchacho se fue de vacaciones. Sin embargo, sus cifras siguen dejando impacto entre los aficionados y su nombre se conoce bastante bien a nivel mundial. Así fue como el chiapaneco se convirtió en el mejor goleador Sub-17 en todo el planeta.

¿Cuántos goles marcó Gilberto Mora en 2025?

Pese a todo el talento que es evidente en el mediocampista mexicano, no pudo hacer más para que los tijuanenses cayeran en los cuartos de final del Apertura 2025. Con esto en mente, el aficionado mexicano ya dejó pasar un poco la “Gilmanía” que ha inundado de elogios e ilusión a un joven de 17 años. Sin embargo, sus estadísticas son contundentes y por eso es justo darle su lugar en este tipo de datos.

A nada de terminar el 2025, el mexicano fue el Sub-17 que mejores registros goleadores tiene al momento.

Gilberto Mora

Lennart Karl - 9 goles.

Michael Noonan - 9 goles.

Y dado que el año del Bayern Múnich y también el de Shamrock Rovers de Irlanda ya terminó, el nacido en Chiapas cerrará como el Sub-17 con más goles compitiendo en la máxima categoría de sus respectivos países.

🔥✍🏼 CONFIRMED: Gilberto Mora was the U17 player with the MOST GOALS in the world in 2025:



🥇🇲🇽 Gilberto Mora – 12 goals

🥈🇩🇪 Lennart Karl – 9 goals

🥉🇮🇪 Michael Noonan – 9 goals



¿Cuándo saldrá Gilberto Mora a Europa?

Algunos podrán decir que están “inflando” de más a Mora, pues gente como Karl o Noona están en ligas de poder. Sin embargo, queda claro que el talento de Gilberto es palpable en muchos lados. Por ello, su misma representante dio indicios de lo que diferentes insiders en México han dicho, respecto a buscar una venta histórica tal como se concretan en Sudamérica. Casos más recientes como el de Endrick o Vitor Roque podrían ser el ejemplo del tipo de fichaje que Xolos y Rafaela Pimenta quieren concretar.

La venta previa al Mundial se ve sumamente improbable, por lo que si la lógica se impone, Javier Aguirre le convocará a la selección para disputar el torneo… y posteriormente salir en el próximo verano 2026 al futbol de élite.