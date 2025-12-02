Gilberto Mora no hará Servicio Militar durante el Mundial 2026

La Selección Mexicana respira aliviada: Gilberto Mora, la gran joya juvenil del fútbol mexicano, no será requerido por el Servicio Militar Nacional (SMN) durante el Mundial 2026. La polémica estalló tras los cambios anunciados por la Sedena en el nuevo modelo de adiestramiento, pero la realidad es clara: el joven delantero no tendrá de qué preocuparse durante toda la Copa del Mundo.

El torneo, que reunirá a Estados Unidos, México y Canadá, se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Y durante ese periodo, Gilberto Mora —uno de los nombres que más ilusión generan en el cuadro mexicano— tendrá apenas 17 años, ya que cumplirá la mayoría de edad hasta el 14 de octubre. Por lo tanto, no entra todavía en el proceso obligatorio del SMN, una de las inquietudes más comentadas entre aficionados.

¿Por qué Gilberto Mora no hará el Servicio Militar en 2026?

De acuerdo con la normativa vigente y el nuevo modelo del Servicio Militar Nacional, cualquier mexicano debe iniciar su proceso “en el año que cumple los 18 años”. Esto incluye el alistamiento, sorteo, reclutamiento, adiestramiento y liberación.

Por lo tanto, Gilberto Mora iniciará su trámite hasta 2027, sin interferir con su participación en el Mundial. De esta forma, Javier Aguirre y todo el cuerpo técnico pueden estar tranquilos: la Sedena no tendrá injerencia en el calendario del futbolista durante la Copa del Mundo.

Los nuevos lineamientos del SMN reducen el adiestramiento de 44 a 13 sesiones y se dividen en dos etapas: del 14 de febrero al 9 de mayo, y del 1 de agosto al 24 de octubre. Pero ninguna de estas afecta directamente al joven delantero en 2026.

La joya de México sin distracciones rumbo al Mundial 2026

La tranquilidad institucional también impacta en el plano deportivo. En plena reconstrucción de la Selección Mexicana, Gilberto Mora aparece como un talento generacional, uno de esos jugadores capaces de cambiar el rumbo de un torneo. Su presencia en la lista final de Aguirre es casi un hecho.

Con la certeza de que no tendrá compromisos militares, Mora podrá concentrarse en competir, crecer y vivir su primer Mundial sin presiones externas. La expectativa es enorme: México confía en que el atacante llegue con confianza y continuidad para convertirse en una figura clave del certamen.