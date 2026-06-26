Gilberto Mora: pocos recuerdan quién fue el DT que confió en él y lo debutó con verlo solo una vez

Gilberto Mora se convirtió en uno de los jugadores más caros de la Liga BBVA MX con los Xolos de Tijuana y también con México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Su personalidad y su capacidad para jugar bajo presión sorprenden a sus 17 años. Sin embargo, pocos recuerdan quién fue el entrenador que detectó su talento cuando apenas comenzaba su carrera.

Mucho antes de consolidarse con la Selección Mexicana, Gilberto Mora recibió una oportunidad que no suele aparecer para jugadores de su edad en el futbol mexicano. El técnico que apostó por él fue Juan Carlos Osorio, quien decidió subirlo al primer equipo del Club Tijuana después de verlo solamente en un entrenamiento y algunos trabajos de fuerzas básicas.

Gilberto Mora, jugador de México|Crédito: @miseleccionmx / X

Gilberto Mora encontró respaldo desde muy joven

El vínculo entre el niño y el adulto comenzó en 2024. Después de la eliminación de Tijuana en la Leagues Cup, Osorio empezó a observar más de cerca a jóvenes futbolistas del club y ahí apareció Gilberto Mora.

TE PUEDE INTERESAR:



El entrenador colombiano quedó sorprendido por la manera en la que el mediocampista manejaba el balón en espacios reducidos. Incluso llegó a decir públicamente que el juvenil era “diferente” por su capacidad para girar bajo presión y encontrar espacios dentro del campo.

Gilberto Mora of Tijuana during the 14th round match between FC Juarez and Tijuana as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Benito JuarezStadium, on April 10, 2026 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico.|Samuel Delgado/Samuel Delgado

Juan Carlos Osorio fue clave en el crecimiento de Gilberto Mora

Osorio tomó una decisión poco común dentro de la Liga MX. Con apenas 15 años, Gilberto Mora debutó en Primera División gracias a la confianza del técnico colombiano. Además de darle minutos, también lo respaldó públicamente en distintas entrevistas.

El exseleccionador de México comparó algunas características del futbolista con Andrés Iniesta, especialmente por su movilidad entre líneas y lectura del juego. Con el paso del tiempo, el entrenador también destacó la importancia del entorno familiar de Mora para evitar una exposición excesiva en una etapa temprana de su carrera.

Gilberto Mora es la gran figura de los Xolos de Tijuana y la apuesta a largo plazo de México

Gilberto Mora logró consolidarse rápidamente como una de las jóvenes promesas del futbol mexicano después de debutar profesionalmente a los 15 años con Xolos de Tijuana.

Ahora, durante el Mundial 2026, el mediocampista ganó protagonismo con la Selección Mexicana y se convirtió en uno de los futbolistas más comentados del torneo. Posiblemente esto hubiese demorado mucho más si no estaba Juan Carlos Osorio para confiar en él desde el inicio.

