Gilberto Mora es el más caro de la Liga BBVA MX y este será su precio para fines de 2026, según la IA
El joven de 17 años de Xolos de Tijuana se revalorizó en los últimos días de 2025
Mientras que el Club América busca a Iván Tona ; la otra gran figura de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, ha sido revalorizado por los sitios especializados en mercado de fichajes. Es que pasó de costar 4.5 millones de euros a tener un valor de mercado de 10 millones de euros y ser el jugador más caro de la Liga BBVA MX. Y seguiría subiendo, según la IA.
Así como Gilberto Mora se coronó como el mejor de todos en una categoría , ahora el mediapunta de 17 años es mucho más caro que antes. La figura de los Xolos de Tijuana ahora vale 10 md€ y para fines de 2026 Gil Mora llegaría a valer entre 18 y 30 millones de euros, según la inteligencia artificial de ChatGPT.
Al margen de que la IA no puede predecir el futuro, sí puede realizar estimaciones que se acerquen a la realidad. Por ejemplo, ahora analizó su subida de precio reciente y su proyección internacional al cumplir 18 años. En caso de quedarse, podría valer 18M, pero si se va a un buen club de Europa, podría alcanzar hasta los 30M.
TE PUEDE INTERESAR:
- La estrategia que Club América aplicaría para deshacerse de una vez por todas de Víctor Dávila
- Chivas le madrugó a América y fichó a una estrella que los de Coapa querían muchísimo
- Alan Mozo dejaría Chivas para el Clausura 2026 y quiere irse a un equipo que sorprendió a todos
Los números de Gilberto Mora en los Xolos de Tijuana
De acuerdo a los datos brindados por BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas, el rendimiento de Gilberto Mora en los Xolos de Tijuana ha sido el siguiente:
- Encuentros jugados: 47
- Partidos disputados como titular: 27
- Goles marcados: 9
- Asistencias que aportó: 2
- Tarjetas recibidas: 3 amarillas y 0 rojas
Los jugadores más valiosos de la Liga BBVA MX, según Transfermarkt
- Gilberto Mora (17 años, mexicano, Xolos de Tijuana): 10 millones de euros (+5.5).
- Allan Saint-Maximin (28 años, francés, Club América): 10 millones de euros (−3).
- Marcel Ruiz (24 años, mexicano, Toluca): 9 millones de euros (+1).
- Erik Lira (25 años, mexicano, Cruz Azul): 9 millones de euros (+5.5).
- Ángel Correa (30 años, argentino, Tigres UANL): 9 millones de euros.
- Alexis Vega (27 años, mexicano, Toluca): 9 millones de euros (−1).
- Germán Berterame (26 años, argentino, Monterrey): 8.5 millones de euros (+1.5).
- Álvaro Fidalgo (27 años, español, Club América): 8.5 millones de euros (−0.5).
- Alejandro Zendejas (27 años, estadounidense, Club América): 8.5 millones de euros (−0.5).
- Armando González (21 años, mexicano, Chivas): 7 millones de euros (+4.5).