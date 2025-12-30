logo deportes horizontal
Gilberto Mora es el más caro de la Liga BBVA MX y este será su precio para fines de 2026, según la IA
Escrito por:  Diego Gonzalez | DR

Mientras que el Club América busca a Iván Tona ; la otra gran figura de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, ha sido revalorizado por los sitios especializados en mercado de fichajes. Es que pasó de costar 4.5 millones de euros a tener un valor de mercado de 10 millones de euros y ser el jugador más caro de la Liga BBVA MX. Y seguiría subiendo, según la IA.

Así como Gilberto Mora se coronó como el mejor de todos en una categoría , ahora el mediapunta de 17 años es mucho más caro que antes. La figura de los Xolos de Tijuana ahora vale 10 md€ y para fines de 2026 Gil Mora llegaría a valer entre 18 y 30 millones de euros, según la inteligencia artificial de ChatGPT.

Al margen de que la IA no puede predecir el futuro, sí puede realizar estimaciones que se acerquen a la realidad. Por ejemplo, ahora analizó su subida de precio reciente y su proyección internacional al cumplir 18 años. En caso de quedarse, podría valer 18M, pero si se va a un buen club de Europa, podría alcanzar hasta los 30M.

Los números de Gilberto Mora en los Xolos de Tijuana

De acuerdo a los datos brindados por BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas, el rendimiento de Gilberto Mora en los Xolos de Tijuana ha sido el siguiente:

  • Encuentros jugados: 47
  • Partidos disputados como titular: 27
  • Goles marcados: 9
  • Asistencias que aportó: 2
  • Tarjetas recibidas: 3 amarillas y 0 rojas
Los jugadores más valiosos de la Liga BBVA MX, según Transfermarkt

  • Gilberto Mora (17 años, mexicano, Xolos de Tijuana): 10 millones de euros (+5.5).
  • Allan Saint-Maximin (28 años, francés, Club América): 10 millones de euros (−3).
  • Marcel Ruiz (24 años, mexicano, Toluca): 9 millones de euros (+1).
  • Erik Lira (25 años, mexicano, Cruz Azul): 9 millones de euros (+5.5).
  • Ángel Correa (30 años, argentino, Tigres UANL): 9 millones de euros.
  • Alexis Vega (27 años, mexicano, Toluca): 9 millones de euros (−1).
  • Germán Berterame (26 años, argentino, Monterrey): 8.5 millones de euros (+1.5).
  • Álvaro Fidalgo (27 años, español, Club América): 8.5 millones de euros (−0.5).
  • Alejandro Zendejas (27 años, estadounidense, Club América): 8.5 millones de euros (−0.5).
  • Armando González (21 años, mexicano, Chivas): 7 millones de euros (+4.5).
