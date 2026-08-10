Gilberto Mora SORPRENDE en la Leagues Cup al jugar DESCALZO, ¿qué le pasó al jugador de los Xolos?

Recientemente, el joven promesa Gilberto Mora ha llamado la atención durante el partido de Tijuana ante San Diego FC en la Leagues Cup 2026 al aparecer descalzo en un momento del partido. La situación rápidamente llamó la atención, generando todo tipo de reacciones dentro de la conversación digital. ¿Pero qué pasó en realidad con el jugador de Xolos?

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¿Por qué Gilberto Mora jugó descalzo en el partido de Tijuana ante San Diego FC en la Leagues Cup 2026?

El joven jugador de los Xolos jugó descalzo de un pie de manera momentánea tras salírsele un zapato en medio de una jugada, y de acuerdo con lo que se puede ver, el futbolista optó por seguir con la jugada que parar durante el encuentro el balón para poderse colocar el botín y poder jugar.

Este curioso momento se vivió durante el partido de los Xolos de Tijuana Leagues Cup 2026 frente a San Diego FC, en donde el mediocampista recogió el zapato con la mano y corrió por la cancha en calcetines, llegando incluso a recibir y tocar el balón mientras cargaba su calzado. A pesar de lo llamativo del momento, la jugada terminó cuando el árbitro señaló una falta a favor del equipo mexicano, momento que aprovechó el joven para ponerse el calzado.

¿Qué dicen las reglas sobre jugar descalzo?

De acuerdo con el reglamento, dentro de la regla 4 del equipamiento, si a un jugador se le sale un zapato de manera accidental, tiene permitido que participe de manera inmediata dentro de la acción e incluso, si marcara un gol, no se consideraría infracción automática siempre que la acción sea instantánea y no intencional

A Gilberto Mora se le voló el tachón, lo agarró y siguió jugando con él en la mano JAJAJAJ pic.twitter.com/YtyFfQXWkl — Piojismo (@Piojismo1906) August 10, 2026

¿Qué ha sido de Gilberto Mora tras su debut en la Selección Nacional?

Tras su brillante paso por la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, el jugador Gilberto Mora pasó de 10 a 25 millones de euros dentro del valor de mercado actual, además de la renovación de su contrato con los Xolos de Tijuana hasta 202, aunque las especulaciones sean que el joven mediocampista podría emigrar al fútbol europeo.