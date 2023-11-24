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Gol de Sami Al-Najei: Al-Nassr 1-0 Al-Akhdoud| Jornada 14 Liga Suadí

Al-Nassr abre el marcador en casa gracias a la anotación de Al-Nassr dentro de los primeros 15 minutos de partido, el conjunto de Cristiano Ronaldo ya lo gana

Por: Azteca Deportes

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