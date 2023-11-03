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Gol de Carlos Jr. Al Shaabab 1-0 AlIttihad | Liga Saudí El Al-Shaabab ya le está ganando al Al-Ittihad con gol de Carlos Jr. un remate de cabeza dentro del área dejó sin nada que hacer al arquero

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Gol de Carlos Jr. Al Shaabab 1-0 AlIttihad | Liga Saudí

El Al-Shaabab ya le está ganando al Al-Ittihad con gol de Carlos Jr. un remate de cabeza dentro del área dejó sin nada que hacer al arquero

Por: Azteca Deportes

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