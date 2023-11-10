Gol de Igor Coronado Al Ittihad Abha Club.
Al-Ittihad 2-1 Abha Club | Liga Saudí Revive el gol de Coronado AQUÍ

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¡Gol de Coronado! Al-Ittihad 2-1 Abha Club | Jornada 13 de la Liga Saudí

Dentro de la Jornada 13 de la Liga Saudí, el Al-Ittihad de Karim Benzema estrenó DT y también victoria en la que colaboró Coronado con esta anotación

Por: Azteca Deportes

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