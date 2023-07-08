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¡Gol de México! | Erick Sánchez aumenta la ventaja ante Costa Rica

Erick Sánchez puso el 2-0 en el marcador para que la Selección Mexicana avanzara a la instancia de Semifinales de la Copa Oro 2023 tras vencer a Costa Rica

Por: Azteca Deportes