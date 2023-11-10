Gol de Fahad Al Ittihad Abha Club
Al-Ittihad 4-2 Abha Club | Liga Saudí Revive el gol de Fahad AQUÍ

También te puedes autenticar con

Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad

¡Gol de Fahad! Al-Ittihad 4-2 Abha Club | Jornada 13 de la Liga Saudí

Dentro de la Jornada 13 de la Liga Saudí, Al Ittihad y Abha Club dieron un partidazo lleno de emociones y goles, y acá te dejamos el tanto de Fahad

Por: Azteca Deportes

Tags relacionados
Al Ittihad