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Gol de Karim Benzema | Al-Ittihad 2-1 Al-Hilal | Jornada 5 Liga Saudí

En la Jornada 5 de la Liga Saudí, Karim Benzema arrancó como titular en el partido entre el Al-Ittihad y el Al-Hilal, y marcó gol. Acá te dejamos la anotación

Por: Azteca Deportes