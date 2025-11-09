Pumas en riesgo: Carrasquilla podría ser inhabilitado tras lesionar a Kevin Mier

Está en riesgo la participación de Adalberto “Coco” Carrasquilla, mediocampista panameño y pieza clave en el esquema del técnico mexicano Efraín Juárez, para el Play-In del conjunto de los Pumas de la UNAM ya que puede ser inhabilitado por la Comisión Disciplinaria, después de una dura entrada sobre el arquero de Cruz Azul, el colombiano Kevin Mier, que lo sacó del partido donde los felinos se llevaron el triunfo por 3-2 ante La Máquina.

La jugada ocurrió en el primer tiempo del partido correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2025, cuando Carrasquilla barrió con demasiada fuerza en busca del balón, impactando directamente al guardameta Mier. El colombiano tuvo que abandonar el campo por una posible fractura, lo que encendió las alarmas en el banquillo del conjunto de Cruz Azul. Aunque el árbitro fue a revisar la jugada luego que el VAR lo llamara, no mostró tarjeta roja, el club cementero considera que la acción amerita una sanción ejemplar.

¿Cruz Azul solicitará inhabilitar al Coco Carrasquilla?

Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, confirmó que La Máquina Cementera ya inició el proceso formal ante la Comisión Disciplinaria para solicitar la inhabilitación del jugador panameño. Este procedimiento está contemplado en el reglamento de la Liga MX y puede activarse cuando un club considera que una acción antideportiva causó una lesión grave a uno de sus futbolistas.

También te puede interesar:

El proceso comienza con la presentación de una queja formal acompañada de evidencia médica que demuestre la gravedad de la lesión. Posteriormente, la Comisión analiza el caso, revisa el video de la jugada y determina si procede la sanción. En caso afirmativo, el jugador agresor puede ser suspendido por el mismo tiempo que el lesionado esté fuera de actividad.

¿Qué dijo Carrasquilla sobre la entrada sobre Kevin Mier?

Coco Carrasquilla, por su parte, ofreció disculpas públicas a Kevin Mier asegurando que no hubo mala intención en la jugada. Sin embargo, esto no detiene el proceso disciplinario, que podría dejarlo fuera del Play-In, justo cuando Pumas ya enfrenta complicaciones por la Fecha FIFA de noviembre.

La posible inhabilitación se suma a los problemas logísticos del club, que espera el regreso de sus seleccionados apenas horas antes del Play-In. En la UNAM se preparan para un escenario adverso, donde la ausencia de Carrasquilla podría obligar a modificar el planteamiento táctico.

La decisión final está en manos de la Comisión Disciplinaria.

