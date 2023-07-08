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Gol de México | Orbelín Pineda define de penal para México

En la Copa Oro, el equipo mexicano logró abrir el marcador ante Costa Rica, por una definición soberbia del delantero Orbelín Pineda por la vía del penal.

Por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez