Gol de México | Orbelín Pineda define de penal para México

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En la mesa analizamos el partido de la final de Copa Oro: México recupera ser el gigante de Concacaf; Javier Aguirre, de cara al Mundial del 2026, buscará el once ideal.
Memo Ochoa está en busca de jugar otro mundial y hacer historia; disfruta cada momento a un año de la justa mundialista.
La Selección Mexicana venció a Estados Unidos en la Final de la Copa Oro, ¿pero le alcanzará para el Mundial 2026 ante estos equipos?
Memo Ochoa: Es un orgullo ser parte de la selección mexicana y enseñarles a las nuevas generaciones el compromiso de representar a la selección y entregar los mejores resultados.
Santiago Gimenez, delantero estrella de la Selección de México, asegura que siente gran presión de él mismo cada vez que tiene minutos en la cancha.
Raúl Jiménez, delantero estrella de la Selección Mexicana, mandó un fuerte mensaje a Estados Unidos previo a la final de la Copa Oro: La racha está para romperse
Analizamos el desempeño que ha tenido la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025 previo a la gran final en la que se enfrentará a Estados Unidos.
Revive los mejores goles de México en la Copa Oro, torneo de la Concacaf que suele ser dominado por la Selección Azteca, hoy dirigida por el Vasco Aguirre.
La Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre derrotó a Honduras para avanzar a la Final de la Copa Oro 2025, donde enfrentará a Estados Unidos
La Selección Mexicana deja mas dudas que certezas , con que alineación y planteamiento saltara a la cancha el cuadro tricolor por el pase a la final de copa oro 2025