Gol de Ronaldinho luego de una jugada de ensueño en The Beautiful Game
El astro brasileño del futbol mundial, Ronaldinho, anotó el primer gol del partido en The Beautiful Game celebrado en la ciudad de Miami, Florida.
En el partido celebrado el 18 de junio en Miami Florida, Ronaldinho abrió el marcador para su equipo en The Beautiful Game. El gol llegó a los 7 minutos de la primera mitad, luego de una mágica jugada entre el francés Paul Pogba, el argentino Paulo Dybala y el astro brasileño, quien terminó por empujar el balón al fondo de las redes, dejando sin oportunidad al guardameta francés Sébastien Frey.
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Radamel Falcao empató el partido a los pocos minutos
El ‘Tigre’ Radamel Falcao puso el tanto del empate para el equipo de Roberto Carlos al minuto 9', luego de un pase del portugués Nani; el futbolista colombiano cruzó el balón luego de la salida de su compatriota René Higuita.
El encuentro terminó 12-10 en favor de Roberto Carlos.
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