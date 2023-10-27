Gol de Saint Maximin Al Hilal Al Ahli
¡Gol de Saint-Maximin! Al-Hilal 2-1Al-Ahli Saint-Maximin acorta la ventaja y se acerca al empate. Un remate con la derecha desde el centro del área, por bajo junto al palo izquierdo. Asistencia de Riyad Mahrez

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¡Gol de Saint-Maximin! Al-Hilal 2-1Al-Ahli

Saint-Maximin acorta la ventaja y se acerca al empate. Un remate con la derecha desde el centro del área, por bajo junto al palo izquierdo. Asistencia de Riyad Mahrez

Por: Luis Salazar