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Al-Ittihad 1-1 Abha Club | Liga Saudí Revive el gol de Toto Ekambi AQUÍ

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¡Gol de Karl Toko Ekambi! Al-Ittihad 1-1 Abha Club | Jornada 13 de la Liga Saudí

En la Jornada 13 de la Liga Saudí, Karl Toko Ekambi marcó el 1-1 del Abha Club ante el Al-Ittihad y acá te dejamos la anotación del jugador africano

Por: Azteca Deportes