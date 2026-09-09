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Fútbol

¡GOLAZO! Raphinha madruga al Feyenoord con una joya (VIDEO)

El Camp Nou apenas se estaba acomodando en sus asientos cuando el brasileño Raphinha hizo explotar las tribunas al minuto 2

Gol de Raphinha
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

El Camp Nou apenas se estaba acomodando en sus asientos cuando el brasileño Raphinha hizo explotar las tribunas al minuto 2 del encuentro entre el Barcelona y el Feyenoord.

El extremo blaugrana aprovechó la desconcentración de la zaga neerlandesa en los primeros compases del juego. Tras recibir un balón en tres cuartos de cancha, Raphinha encaró a sus marcas con velocidad, perfiló hacia su zurda educada y sacó un zapatazo implacable que se coló pegado al poste, dejando completamente estático al guardameta rival.

Un golazo tempranero que no solo pone en ventaja a la escuadra dirigida por Hansi Flick, sino que confirma el sensacional momento futbolístico por el que atraviesa el atacante sudamericano. El Barcelona pega primero, impone sus condiciones desde el silbatazo inicial y enciende la fiesta continental en casa.

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