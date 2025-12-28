Raúl Jiménez necesita esta alcanzable cifra de goles para superar a Chicharito Hernández en Europa

Raúl Jiménez es uno de los jugadores mexicanos que en mejor estado de forma llega al 2026. El delantero de 34 años viene de romper un récord personal tras haber anotado en la victoria frente a Nottingham Forest , pero en la reciente jornada 18 de la Premier League volvió a plasmar su nombre en el marcador y cada vez está más cerca de superar a Javier ‘Chicharito’ Hernández en el futbol europeo.

Raúl Jiménez está cerca de sobrepasar en goles a Chicharito en Europa

Tras darle la victoria a Fulham con su anotación , el canterano del Club América alcanzó los 115 goles en el Viejo Continente, colocándose como el tercer jugador mexicano con mayor cantidad de goles en la historia en dicha región. Según el ranking más reciente, Chicharito se encuentra en segundo lugar con 127 tantos, por lo que Jiménez deberá anotar 13 goles para poder superar al ex Manchester United y Real Madrid.

Raúl Jiménez está a 13 goles de superar a Chicharito|Crédito: @FulhamFC / X

Si hablamos de goles en Premier League, Jiménez ya dejó atrás al canterano de Chivas, pues Hernández logró anotar 53 goles durante su paso por los Red Devils y West Ham. En la lista de mexicanos, Raúl es el líder absoluto dentro de la competición inglesa, superando a Chicharito por 10 anotaciones y también a otros compatriotas como Carlos Vela, Guillermo Franco, Jared Borgetti, Miguel Layún y Edson Álvarez, quienes aparecen más lejos en la estadística.

Harry to Raúl. 👌 pic.twitter.com/0W17SFZyun — Fulham Football Club (@FulhamFC) December 27, 2025

Raúl Jiménez aún está muy lejos de Hugo Sánchez

En cuanto a goles en Europa, Hugo Sánchez lidera la tabla de jugadores mexicanos. La leyenda del Real Madrid logró sumar 313 anotaciones durante su paso por el continente europeo, un legado que parece inalcanzable en estos momentos. De esta manera, Jiménez se encuentra a 198 goles de poder alcanzarlo, una cifra que se muestra imposible y que difícilmente sea superada por otro futbolista mexicano en el corto plazo.

El récord que alcanzó Raúl Jiménez con su anotación ante West Ham

Además de brindarle la victoria a su equipo, la anotación ante West Ham colocó a Raúl Jiménez a la par de Alexis Sánchez como el séptimo máximo anotador latino de la Premier League, ambos con 63 goles. El siguiente en la lista es Luis Suárez, quien marcó 69 tantos con el Liverpool.

Por encima del mexicano también aparecen figuras como Richarlison (71), Gabriel Jesús (76) y Roberto Firmino (82), además de los argentinos Carlos Tévez (84) y el máximo referente latinoamericano en la Premier League, Sergio Agüero, con 184 goles.