Estos podrían ser los convocados de la Selección Mexicana a Qatar 2022

Este lunes 14 de noviembre, el director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, dará a conocer la lista de 26 convocados para disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Aunque la certeza absoluta llega hasta que cada llamado se oficializa en la voz del entrenador, hay declaraciones, gestos, filtraciones, lesiones e insinuaciones que nos dan una idea de cómo estará conformado el equipo.

Te puede interesar: ¿Cuándo, cómo y dónde ver la convocatoria de la Selección Mexicana EN VIVO?

México 4-0 Irak | Resumen | Amistoso rumbo a Qatar 2022

Los 26 elegidos del 'Tata' Martino

De los 31 futbolistas que aparecían en el listado para los amistosos en Girona, cinco debían ser recortados y el 'Tata' ya determinó quiénes serán.

En la portería, no hay cambios: Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota.

En la defensa, el sacrificado sería Jesús Angulo, zaguero de los Tigres de la UANL y reciente campeón con el Atlas. Su asistencia al Mundial siempre estuvo en duda y hoy es una realidad: el 'Stitch' no irá a Qatar.

Para resguardar la zona baja de la Selección Mexicana: Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, César Montes, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Johan Vásquez, Jesús Gallardo y Gerardo Arteaga.

En el mediocampo, fueron descartados Erick Sánchez, volante del Pachuca, y Diego Lainez, del Sporting Braga portugués. El segundo hace más ruido por los constantes elogios que había recibido, tanto de la afición como del propio Martino.

Acudirán: Edson Álvarez, Andrés Guardado, Luis Romo, Luis Chávez, Héctor Herrera, Carlos Rodríguez, Erick Gutiérrez, Orbelin Pineda, Roberto Alvarado y Uriel Antuna.

Entre los delanteros, la baraja de opciones fue un tema abordado desde que empezó el año y, con la inevitable baja —por lesión— de Jesús 'Tecatito' Corona, sólo uno más se quedaría sin Mundial. Si Raúl Jiménez no se baja de último momento, el sacrificado será Santiago Giménez. El 'Bebote' no convenció más que los atacantes que referimos en el próximo párrafo.

Para dañar a Polonia, Argentina y Arabia Saudita, 'Tata' echará mano de: Hirving Lozano, Alexis Vega, Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori y Henry Martín.

Te puede interesar: Día y fecha para conocer la lista definitiva de la Selección Mexicana