No es solo futbol: qué significa históricamente para los argentinos el partido Inglaterra - Argentina

Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras este miércoles en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cuatro décadas después del histórico duelo de México 1986, mantiene un significado que va mucho más allá del futbol. Para millones de argentinos, esto despierta emociones vinculadas con la historia, la identidad y la memoria colectiva.

Aunque en el campo estarán Lionel Messi y las figuras actuales de ambas selecciones, el contexto histórico sigue presente. El recuerdo de Diego Maradona, de “La Mano de Dios” y del “Gol del Siglo” continúa siendo una referencia inevitable cada vez que Argentina enfrenta a Inglaterra en un Mundial. Además, por supuesto, la Guerra de Malvinas, con canciones detrás.

Argentina e Inglaterra: una rivalidad que trasciende el futbol

La rivalidad adquirió una dimensión distinta después de la Guerra de las Malvinas de 1982. El conflicto entre Argentina y el imperio británico dejó profundas consecuencias humanas y sociales. Cuatro años más tarde encontró un capítulo simbólico en el triunfo argentino por 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, en el Estadio Azteca.

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La psicología explica por qué Argentina - Inglaterra genera emociones especiales

Desde la psicología, este Argentina - Inglaterra puede entenderse a través del concepto de memoria colectiva. Se trata de acontecimientos que marcan a una sociedad y continúan influyendo en la manera en que las personas sienten, incluso muchos años después de haber ocurrido. El psicólogo Martin Baconsky lo explicó en su cuenta de Instagram.

“Hace más de un siglo, Freud planteaba que los efectos de una guerra no terminan cuando cesan los combates, sus huellas también permanecen en la vida psíquica”, explica.

Diversos especialistas sostienen que no es necesario haber vivido un hecho histórico para que forme parte de la identidad de una comunidad. Resulta que la memoria también se transmite entre generaciones.

En ese sentido, un Argentina-Inglaterra no representa una continuación del conflicto bélico ni repara lo ocurrido. Sin embargo, sí se convierte en un escenario donde se expresan pertenencia, orgullo, dolor e identidad nacional.

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Las canciones también mantienen vivo ese recuerdo

Con el paso de los años, esa memoria también quedó reflejada en las tribunas. Canciones como “Muchachos”, popularizada durante el Mundial de Qatar 2022, incluyen la frase: “Por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré”.

Por eso, la semifinal de este Mundial vuelve a tener un significado especial. Para muchos argentinos, no se trata únicamente de buscar un lugar en la final. También representa un encuentro cargado de historia, memoria y emociones que siguen vivas 40 años después del partido protagonizado por Diego Maradona y de la Guerra de Malvinas.

