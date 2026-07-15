Los partidos de mañana miércoles 15 de julio del Mundial 2026

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM continúa este miércoles 15 de julio con el enfrentamiento de las Semifinales entre las Selecciones de Inglaterra y Argentina buscando el último boleto para la Final de la justa mundialista en donde ya espera España al ganador de esta serie, mientras que el perdedor tendrá que conformarse con medirse a Francia en el partido por el tercer lugar.

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Partidos del Mundial 2026 del miércoles 15 de julio

Un duelo de poder a poder el que enfrentará a las Selecciones de Argentina e Inglaterra este miércoles 15 de julio en la cancha de Atlanta entre dos equipos que arrastran una gran rivalidad tanto deportiva, como cultural y políticamente.

La Albiceleste llega con camino perfecto a esta ronda tras haber superado la Fase de Grupos sin complicaciones, mientras que en la segunda ronda ha dejado fuera a Cabo Verde, Egipto y Suiza con polémica de por medio por cuestionadas decisiones arbitrales.

Por su parte, los ingleses quieren volver a una Final como no lo hacen desde 1966 y en su camino dejaron fuera a Senegal, México y Noruega en eliminación directa y ahora enfrentarán una de las mayores pruebas de sus últimos años.

No te pierdas del partido entre Argentina e Inglaterra a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes con el arranque de la transmisión desde las 12:40 horas y con el partido iniciando en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

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