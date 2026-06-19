¿Cuántos goles necesita Cristiano Ronaldo para superar a Messi en la historia de los Mundiales?

Lionel Messi hizo uno de los debuts más espectaculares en la historia de los Mundiales luego de concretar un triplete en la victoria de Argentina sobre Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, dianas que le valieron ser, hasta ahora, el máximo goleador de este evento junto a Miroslav Klose.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

De inmediato, el nombre de Cristiano Ronaldo salió a relucir en esta charla gracias a la rivalidad que existe entre el portugués y el astro argentino. Ante tal situación, no está de más conocer cuántos goles le faltan al jugador del Al-Nassr para igualar y superar la marca de Messi en los Mundiales.

¿Cuántos goles tienen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en los Mundiales?

Tal y como se mencionó previamente, Lionel Messi llegó a 16 anotaciones en la historia que tiene dentro de los Mundiales al hacerse presente en cinco de las seis ediciones en las que ha formado parte, lo cual habla del impacto que ha tenido con Argentina en este evento.

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Del otro lado de la moneda se encuentra Cristiano Ronaldo, quien está disputando el sexto Mundial con la Selección de Portugal en su historia y que, hasta ahora, registra un total de ocho dianas, formando parte del Top 20 de los máximos artilleros en este tipo de eventos.

En otras palabras, a Cristiano Ronaldo le restan ocho goles para igualar la marca que Lionel Messi tiene en los Mundiales, misma que seguramente buscará conquistar en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 considerando que ya tiene más de 40 años de edad.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en su carrera profesional?

A pesar de este dato, vale decir que Cristiano Ronaldo es el jugador que más goles tiene en la historia de este deporte por encima de Lionel Messi, quien sin embargo lo sigue de cerca. Los registros indican que el portugués suma, hasta ahora, un total de 973 dianas.