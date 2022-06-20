¡Doblete de golazos de Iván Zamorano en The Beautiful Game!

El encuentro de The Beautiful Game todavía vería más goles en la primera mitad. Mariano, delantero del Real Madrid, devolvería la ventaja para el equipo de Roberto Carlos a los 34 minutos, tras cruzar su disparo que no pudo bloquear el defensor mexicano, Rafael Márquez.

Iván Zamorano anotó dos goles en The Beautiful Game

A los 40 minutos, se ampliaría la ventaja para el cuadro azul, con un extraordinario remate de cabeza de ‘palomita’ por parte del ‘Bam Bam’ tras el centro de Cafú. El segundo tanto para la estrella chilena se efectuó a los 42 minutos, tras conseguir el rebote en el área rival y mandar el disparo al fondo de las redes con un tiro cruzado, que dejó sembrado al guardameta colombiano, René Higuita.

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